وزارة الاقتصاد: الحكومة الألمانية ليست طرفا بمحادثات اير برلين

برلين 18 أغسطس آب (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة إن الحكومة لا تشارك في المحادثات المتعلقة ببيع أصول شركة الطيران الألمانية المفلسة اير برلين مضيفا أنه لا يوجد موعد نهائي لإبرام اتفاق بين الشركات.

وقال المتحدث كوربينيان فاجنر خلال مؤتمر صحفي في برلين ”الشركات تتفاوض الآن. الحكومة ليست على طاولة المفاوضات ولا تشارك بالتوجيه.“

وأضاف أنه لا توجد نتيجة تفضلها الحكومة الألمانية لمفاوضات اير برلين وأن الأمر الآن بيد الشركات المشاركة لإيجاد حل.

يأتي ذلك بعد أن دعا وزير النقل ألكسندر دوبرينت شركة لوفتهانزا إلى شراء جزء رئيسي من أصول اير برلين، ثاني أكبر شركة طيران ألمانية بعد لوفتهانزا، قائلا إن ألمانيا بحاجة إلى ”شركة وطنية عملاقة“ في مجال النقل الجوي الدولي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)