مقدمة 1-وزارة الاقتصاد: الحكومة الألمانية ليست طرفا بمحادثات اير برلين

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برلين 18 أغسطس آب (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة إن الحكومة لا تشارك في المحادثات المتعلقة ببيع أصول شركة الطيران الألمانية المفلسة اير برلين مضيفا أنه لا يوجد موعد نهائي لإبرام اتفاق بين الشركات.

جاءت التصريحات بعد أن دعا وزير النقل ألكسندر دوبرينت شركة لوفتهانزا، التي تتصدر السوق، إلى شراء جزء رئيسي من أصول اير برلين، ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، قائلا إن ألمانيا بحاجة إلى ”شركة وطنية عملاقة“ في مجال النقل الجوي الدولي

وقال المتحدث كوربينيان فاجنر خلال مؤتمر صحفي في برلين ”الشركات تتفاوض الآن. الحكومة ليست على طاولة المفاوضات ولا تشارك بالتوجيه.“

وأضاف أنه لا توجد نتيجة تفضلها الحكومة الألمانية لمفاوضات اير برلين وأن الأمر الآن بيد الشركات المشاركة لإيجاد حل.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد إنه لا يوجد إطار زمني للقرض التجسيري البالغة قيمته 150 مليون يورو (176 مليون دولار) المقدم من الحكومة إلى اير برلين. وأوضح أن الهدف هو أن يكون المبلغ كافيا لحين إيجاد حل مستدام ومعقول.

ومنحت الحكومة القرض كي تسمح لاير برلين بمواصلة تسيير رحلاتها لمدة ثلاثة أشهر ولحماية وظائف 7200 عامل في ألمانيا أثناء المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد إن وزيرة الاقتصاد بريجيته تسيبريز أوضحت أن هناك حاجة لأن تتقدم أكثر من شركة طيران بعروض لاير برلين لأسباب تتعلق بحماية المنافسة.