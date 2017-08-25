برنامج اير برلين للمسافر الدائم يطلب إشهار الإفلاس

برلين 25 أغسطس آب (رويترز) - تقدم برنامج اير برلين للمسافر الدائم بطلب لإشهار الإفلاس اليوم الجمعة في نبأ غير سار للأعضاء الذين لهم نقاط في حساباتهم حيث لن يصبح باستطاعتهم استخدامها.

كان البرنامج المسمى ”توب بوناص“ قد أوقف بالفعل استخدام الأعضاء للنقاط وتجميعها وسط عدم تيقن بشأن مستقبله بعد أن طلبت اير برلين نفسها إشهار إفلاسها الأسبوع الماضي.

وقال توب بوناص في بيان مقتضب اليوم الجمعة ”بسبب وضع اير برلين والعلاقة المباشرة مع برنامج المسافر الدائم فإنه لا خيار آخر أمام توب بوناص سوى أخذ هذه الخطوة.“

كانت اير برلين اضطرت إلى إشهار الإفلاس بعد أن امتنع مساهمها الرئيسي، الاتحاد للطيران، عن تقديم مزيد من التمويل لكن رحلات الشركة لم تتوقف بفضل قرض قيمته 150 مليون يورو (177 مليون دولار) قدمته الحكومة الألمانية.

اشترت الاتحاد 70 بالمئة في توب بوناص عام 2012 مقابل 184 مليون يورو وساعدت تلك الأموال اير برلين على تحقيق أرباح في ذلك العام كانت الوحيدة لها على مدى العشر سنوات الأخيرة.

وتتنافس الشركات حاليا على شراء أصول اير برلين ثاني أكبر شركة طيران ألمانية.

ومن بين الشركات المهتمة بنشاط اير برلين أو بأجزاء منه لوفتهانزا وكوندور التابعة لتوماس كوك وإيزي جت وريان اير في حين يعكف مستثمر قطاع النقل الجوي الألماني هانز رودولف وهرل على إعداد عرض أيضا.