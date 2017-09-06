مصادر: يونك للبناء في دبي تخطط لاقتراض مليار درهم

من ديفيد باربوشيا

6 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة إن شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك) ومقرها دبي تخطط لجمع نحو مليار درهم (272 مليون دولار) لتمويل أعمالها الإنشائية في مشروع مركز تسوق ضخم.

وتعمل الشركة على بناء مركز ديرة مول التجاري في دبي لصالح شركة نخيل الإماراتية للتطوير العقاري، وهو مشروع سيصل إجمالي استثماراته إلى 6.1 مليار درهم.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها لأن المعلومات غير معلنة إن يونك ستجمع هذه الأموال من قرض يرتبه بنك الإمارات دبي الوطني.

وأجرت رويترز عدة اتصالات بشركة يونك لطلب التعليق، وأحيلت في نهاية المطاف إلى مدير بالشركة قال إن المعلومات سرية ورفض تأكيدها أو نفيها. وامتنعت متحدثة باسم بنك الإمارات دبي الوطني عن التعليق أيضا بعدما جرى الاتصال بها عبر البريد الإلكتروني والهاتف.

تباطأت سوق القروض الإماراتية جراء هبوط أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي، وقد يساهم قرض يونك في تحفيز النشاط بالسوق، بما يؤثر على الأسعار وأوضاع السيولة.

وأرست نخيل عقد بناء قيمته 4.2 مليار درهم على يونك في أبريل نيسان الماضي. وقالت نخيل آنذاك إن من المقرر بدء أعمال البناء في الربع الثالث من العام الحالي ومن المتوقع استكمالها في 2020.

تبلغ مساحة المشروع أربعة ملايين قدم مربعة (371 ألفا و610 أمتار مربعة) في جزر ديرة، وهي واجهة بحرية تطورها نخيل. وبعد استكمال المشروع سيضم أكثر من 250 ألف نسمة ويضيف 40 كيلومترا إلى الشريط الساحلي لدبي.

يقع مقر يونك في دبي ولها فروع في الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وتشيد مشروعات من بينها مبان إدارية وصناعية وفيلات ومستشفيات ومدارس. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)