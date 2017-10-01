مصادر: جيمس التعليمية بدبي تعتزم اقتراض أكثر من مليار دولار قبل طرح أولي

من ديفيد باربوشيا

دبي أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة جيمس التعليمية ومقرها دبي تعتزم اقتراض أكثر من مليار دولار لإعادة تمويل بعض الديون القائمة قبل طرح عام أولي للأسهم تخطط له في بورصة لندن. وذكر أحد المصادر أن من المتوقع أن تطلب شركة التعليم العالمية من البنوك تقديم عروض بحلول نهاية العام، مضيفا أن حجم القرض قد يصل إلى 1.2 مليار دولار.

وتحظى جيمس بدعم من فجر كابيتال ومقرها دبي وصندوق الاستثمار الحكومي البحريني ممتلكات وشركة الاستثمار المباشر بلاكستون.

وامتنع متحدث باسم مجموعة جيمس التعليمية عن التعقيب.

وتعمل المجموعة على إعادة هيكلة بعض الديون القائمة استعدادا للطرح الأولي في الخارج.

تدير جيمس أكثر من 250 مدرسة في 14 دولة، وقد يتم تقييمها بنحو أربعة مليارات دولار بحسب تقديرات بعض المصرفيين.

وجمعت الشركة 250 مليون دولار من قرض علي ثلاث سنوات في 2016 واقترضت ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار) في 2015.

وقال أحد المصادر إن من المتوقع تقسيم الدين الجديد على شريحتين إحداهما تقليدية والأخرى إسلامية، وستقوده بنوك إماراتية على الأرجح. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)