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#AE Debt News
2 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 06:24 / منذ 13 يومًا

مرتب: أبوظبي تفوض بنوكا قبل إصدار محتمل لسندات دولارية من 3 شرائح

صحفيو رويترز

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دبي 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك المرتبة إصدار سندات لأبوظبي اليوم الاثنين أن الإمارة فوضت بنوكا لترتيب سلسلة من المؤتمرات عبر الهاتف مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار محتمل لسندات بالدولار الأمريكي من ثلاث شرائح.

وسيلي ذلك طرح السندات القياسية الممتازة غير المضمونة وفقا لظروف السوق بآجال خمس سنوات وعشر سنوات و30 سنة.

وعينت أبوظبي، الحاصلة على التصنيف Aa2 من موديز وAA من ستاندرد آند بورز وAA من فيتش، بنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان لترتيب المؤتمرات الهاتفية. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

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