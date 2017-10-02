أبوظبي تبدأ تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح

من سوديب روي

لندن 2 أكتوبر تشرين الأول (آي.اف.آر) - بدأت إمارة أبوظبي تسويق سندات بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح بحسب مرتب للإصدار.

وأعلنت الإمارة عن سعر استرشادي في حدود 85 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات أجل الخمس سنوات وما يزيد على 105 نقاط أساس للسندات لأجل عشر سنوات وفي حدود 150 نقطة أساس للشريحة لأجل 30 عاما.

ومن المتوقع أن تحدد أبوظبي السعر النهائي للإصدار غدا الثلاثاء. ويتولي بنك أوف امريكا ميريل لينش وسيتي جروب وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان ترتيب الإصدار.

وأبوظبي حاصلة على التصنيف Aa2 من موديز وAA من ستاندرد آند بورز وAA من فيتش. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)