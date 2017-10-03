FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#AE Debt News
3 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 10:17 / منذ 12 يومًا

مرتب: أبوظبي تعدل تسعير سندات من المتوقع أن تجمع منها 10 مليارات دولار

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

لندن 3 أكتوبر تشرين الأول (آي.إف.آر) - قال أحد مرتبي إصدار سندات لأبوظبي إن الإمارة عدلت تسعير الإصدار الثلاثي الشرائح المتوقع أن تجمع منه عشرة مليارات دولار.

وعدلت أبوظبي السعر الاسترشادي للسندات البالغ أجلها خمس سنوات إلى 70 نقطة أساس (+/-5 نقاط) فوق أدوات الخزانة الأمريكية من حدود 85 نقطة، وعدلت سعر السندات العشرية إلى 90 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة (+/-5 نقاط) من سعر مبدئي في حدود 105 نقاط.

كما عدلت الإمارة سعر السندات البالغ أجلها 30 عاما إلى 135 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية (+/-5 نقاط) من سعر مبدئي في حدود 150 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن تسعر أبوظبي اليوم الإصدار الذي يتولى ترتيبه بنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي جروب وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.