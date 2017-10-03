مرتب: أبوظبي تعدل تسعير سندات من المتوقع أن تجمع منها 10 مليارات دولار

لندن 3 أكتوبر تشرين الأول (آي.إف.آر) - قال أحد مرتبي إصدار سندات لأبوظبي إن الإمارة عدلت تسعير الإصدار الثلاثي الشرائح المتوقع أن تجمع منه عشرة مليارات دولار.

وعدلت أبوظبي السعر الاسترشادي للسندات البالغ أجلها خمس سنوات إلى 70 نقطة أساس (+/-5 نقاط) فوق أدوات الخزانة الأمريكية من حدود 85 نقطة، وعدلت سعر السندات العشرية إلى 90 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة (+/-5 نقاط) من سعر مبدئي في حدود 105 نقاط.

كما عدلت الإمارة سعر السندات البالغ أجلها 30 عاما إلى 135 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية (+/-5 نقاط) من سعر مبدئي في حدود 150 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن تسعر أبوظبي اليوم الإصدار الذي يتولى ترتيبه بنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي جروب وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)