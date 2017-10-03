مصحح-مصادر: أدنوك الإماراتية ستبدأ جمع قرض بقيمة 6 مليارات دولار هذا الأسبوع

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من ديفيد باربوشيا وستانلي كارفالو

دبي 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تبدأ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في جمع قرض بستة مليارات دولار هذا الأسبوع.

وتدير الشركة الحكومية تقريبا جميع الاحتياطيات المؤكدة لدى دولة الإمارات.

وقالت مصادر إن القرض على شريحتين لأجل خمسة وثلاثة أعوام بفائدة في نطاق 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (لبيور) للشريحة الخمسية و35 نقطة أساس فوق ليبور للشريحة الثلاثية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر غير معلن إن تسعير القرض انخفض كثيرا عما كان عليه في المناقشات الأولية بسبب الاهتمام الكبير الذي أبدته البنوك.

وردا على سؤال بشأن القرض قال متحدث باسم أدنوك إن الشركة تتوسع في نموذج الشراكة الاستراتيجي وتحسن هيكل رأس المال لرفع القيمة وتحرير رأس مال وتعزيز الإيرادات.

وقال إن أدنوك تدرس بدائل مختلفة فيما يخص استراتيجية التمويل.

أضاف أن استخدام البنوك ومصادر تمويل أخرى على نحو متدرج ومتأن يمثل خيارا تمويليا جاذبا ومجديا لهيكل راسمالي أكثر فعالية يحقق استفادة أكبر لأدنوك.

وأضافت المصادر أن البنوك طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان ستقود علمية ترتيب القرض المجمع.

وتدرس شركة النفط العملاقة ما إذا كانت ستجمع في وقت لاحق قرضا مجمعا لوحدتها للتوزيع بحسب مصدر أحجم عن ذكر تفاصيل.

وشرعت أدنوك هذا العام في مفاوضات مع عدد من البنوك بشأن عدد من خيارات التمويل من بينها إصدار سندات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار. وتلجأ شركات النفط في الشرق الأوسط إلى أسواق الدين لتمويل توسعها في ظل تدني أسعار النفط.

وأبلغت مصادر رويترز أن أدنوك تعكف أيضا على طرح عام أولي لأسهمها في أدنوك للتوزيع، وحدتها لبيع الوقود بالتجزئة، في صفقة قد تجمع فيها ما يصل إلى ملياري دولار. وقد تدرج ما يزيد عن عشرة في المئة من أسهم الوحدة في أوائل 2018. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)