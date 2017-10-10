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#AE Debt News
10 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 09:18 / منذ 5 أيام

مرتب: مؤسسة دبي للاستثمارات تضع سقفا لإعادة فتح إصدار سندات عند 200 مليون دولار

صحفيو رويترز

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دبي 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة اليوم الثلاثاء أن مؤسسة دبي للاستثمارات، ذراع الاستثمار الرئيسية لحكومة دبي، وضعت سقفا لإعادة فتح الاكتتاب المزمعة في سندات دولارية عند 200 مليون دولار.

وحددت المؤسسة سعرا استرشاديا مبدئيا في نطاق 4.15 بالمئة في وقت سابق من اليوم لإصدار السندات الذي يعاد فتحه، والبالغ حجمه 300 مليون دولار والعائد عليه 4.625 بالمئة ويستحق في 2024.

وأظهرت الوثيقة أن طلبات الاكتتاب في الإصدار الذي سيتحدد سعره في وقت لاحق اليوم الثلاثاء تجاوزت 435 مليون دولار. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.