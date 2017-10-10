مرتب: مؤسسة دبي للاستثمارات تخفض السعر الاسترشادي لإعادة فتح إصدار سندات

دبي 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال أحد البنوك المرتبة إن مؤسسة دبي للاستثمارات، ذراع الاستثمار الرئيسية للإمارة، خفضت السعر الاسترشادي لإعادة فتح إصدار سندات مزمعة إلى 4.05 بالمئة ومن المنتظر أن يكون السعر في نطاق خمس نقاط أساس فوق هذا المستوى أو دونه.

وكان السعر الاسترشادي المبدئي لإصدار السندات، وهو إعادة فتح إصدار بقيمة 300 مليون دولار وعائد 4.625 بالمئة يستحق في 2024، في نطاق 4.15 بالمئة.

وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للإصدار أن طلبات الاكتتاب، للإصدار البالغ سقفه 200 مليون دولار، وصل حجمها إلى 490 مليون دولار. وسيتم تحديد سعر السندات في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)