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#AE Debt News
10 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 12:43 / منذ 5 أيام

مرتب: مؤسسة دبي للاستثمارات تسعر سندات في إعادة فتح إصدار

صحفيو رويترز

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دبي 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ذكرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة اليوم الثلاثاء أن مؤسسة دبي للاستثمارات، ذراع الاستثمار الرئيسية للإمارة، سعرت إعادة فتح إصدار سندات بقيمة 200 مليون دولار عند أربعة في المئة.

وكان السعر الاسترشادي المبدئي لإصدار السندات، وهو إعادة فتح إصدار بقيمة 300 مليون دولار وعائد 4.625 بالمئة يستحق في 2024، في نطاق 4.15 بالمئة في وقت سابق اليوم ثم أطلق عند أربعة في المئة.

ويمسك بدفاتر أوامر الطرح الإمارات دبي الوطني كابيتال وستاندرد آند تشارترد.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى

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