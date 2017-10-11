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#AE Debt News
11 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 06:29 / منذ 4 أيام

رأس الخيمة الوطني يكمل قرضا بقيمة 350 مليون دولار لأجل 3 سنوات

صحفيو رويترز

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    11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - بنك رأس الخيمة الوطني:
    * يكمل عمليات ترتيب قرض مشترك بقيمة 350 مليون دولار بأجل
استحقاق لمدة ثلاث سنوات.
    * يقول إن المؤسسة العربية المصرفية وبنك أبوظبي الأول وبنك
ستاندرد تشارترد تولوا مهمة المدراء المفوضين لترتيب القرض ومدراء
سجل الاكتتاب للقرض المشترك لصالحه.
    * تم توقيع تسهيل القرض في التاسع من أكتوبر تشرين الأول
وسيستخدم "لأغراض التمويل العام".
    *  "تم إطلاق عملية جمع القرض في البداية بقيمة 250 مليون
دولار أمريكي في الثامن من أغسطس‭ ‬2017 لكن العملية اختتمت بقبول
جيد من السوق وبفائض كبير في الاكتتاب مدعومة بمشاركة قوية من
البنوك الإقليمية والدولية. لذلك، قرر بنك رأس الخيمة الوطني أن
يرفع حجم القرض إلى 350 مليون دولار أمريكي".
    * "شارك في عملية الاكتتاب 22 بنكا من دول مجلس التعاون
الخليجي، أوروبا، وآسيا".


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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