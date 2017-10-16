صحيفة: السعودية والإمارات أبدتا موافقتهما على تأجيل سداد ودائع لدى مصر مستحقة في 2018

القاهرة 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري اليوم الاثنين في مقابلة مع صحيفة الشروق المحلية إن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أبدتا موافقتهما على تأجيل تحصيل ودائعهما المستحقة في 2018.

وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013.

وذكرت الصحيفة أن مصر تستعد لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال 2018. وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6 بالمئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.