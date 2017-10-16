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#AE Debt News
16 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 07:47 / منذ 5 أيام

أبوظبي التجاري يجمع 400 مليون دولار أسترالي من سندات

صحفيو رويترز

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دبي 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك أبوظبي التجاري في بيان إنه جمع 400 ألف دولار أسترالي (315 مليون دولار) من طرح سندات ”كنجرو“ من ثلاث شرائح يوم الجمعة.

وهذا النوع من السندات تصدره مؤسسات غير أسترالية في السوق الأسترالية بالدولار الأسترالي.

وتولى ترتيب الطرح المجموعة المصرفية الاسترالية النيوزيلندية ونومورا انترناشونال.

وذكر البنك أن من المتوقع أن تحصل السندات على التصنيف (‭A‬) من ستاندرد آند بورز والتصنيف (‭‭A+‬‬) من فيتش.

الدولار الأمريكي = 1.2702 دولار أسترالي إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

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