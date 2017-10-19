مرتب: أدنوك بأبوظبي تبدأ اجتماعات مع مستثمرين قبيل إصدار سندات

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة أن شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة أدنوك للنفط المملوكة لحكومة أبوظبي ستبدأ اليوم الخميس سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار سندات مزمع بثلاثة مليارات دولار على شريحتين.

وستجتمع الشركة مع مستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط قبيل إصدار سندات مزمعة ممتازة مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي ذات عائد ثابت تصدر على شريحتين من بينهما شريحة بقيمة 800 مليون دولار أجلها 12 عاما وسندات تسدد تدريجيا لأجل 30 سنة بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار.

وجرى تعيين بنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.إف.جي المالية كمرتبين للإصدار، في حين تعمل موليس آند كومباني كمستشار مالي لأدنوك. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)