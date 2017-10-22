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#AE Debt News
22 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 10:27 / منذ 3 أيام

مسح لمصرف الإمارات المركزي يتوقع نموا متوسطا للطلب على القروض

صحفيو رويترز

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دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهر مسح لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأحد أن الطلب على الائتمان التجاري والقروض الشخصية في الإمارات زاد زيادة هامشية في ربع السنة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مع توقع زيادة متوسطة في الربع الحالي.

بلغ صافي ميزان إقراض الشركات - النسبة المرجحة للمشاركين في المسح الذين قالوا إن هناك نموا للطلب على القروض مخصوما منه من قالوا إن هناك تراجعا - زائد 6.3 مقارنة مع زائد 7.5 في الربع السابق.

وقال أكثر من 60 بالمئة من المشاركين في المسح إنه لم يطرأ تغير على معايير الائتمان في تلك الفترة في حين قال نحو 30 بالمئة إن هناك تشديدا متواضعا. وبالنسبة للربع الحالي توقع المشاركون ارتفاع مؤشر صافي ميزان الإقراض إلى زائد 17.3. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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