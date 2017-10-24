مجلس شيوخ نيجيريا يحقق بشأن تخلف اتصالات نيجيريا عن سداد قرض

أبوجا 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - صوت مجلس الشيوخ في نيجيريا اليوم الثلاثاء لصالح بدء تحقيق في تخلف اتصالات نيجيريا عن سداد قرض بقيمة 1.2 مليار دولار وفي كيفية استغلال المبلغ.

كانت اتصالات نيجيريا، التي تعرف حاليا باسم 9موبايل، حصلت على قرض مجمع من 13 بنكا نيجيريا لكنها عجزت عن السداد هذا العام.

وقال مجلس الشيوخ في وثيقة نُشرت على تويتر ”مجلس الشيوخ على دراية بمزاعم تحويل القروض لأغراض أخرى غير ذات صلة بأنشطة (الشركة) وغياب أي أدلة على طريقة تصرف الشركة في القروض“.

وقالت الوثيقة إن المجلس أثار تساؤلات بشأن الشركة الأم اتصالات، ومقرها أبوظبي، التي أنهت اتفق الإدارة مع الشركة النيجيرية في وقت لاحق وتخلت عن حصتها البالغة 45 بالمئة.

وأضافت ”قرار مستثمر رئيسي الانسحاب من نيجيريا يثير الشكوك بشأن نوايا الشركة من الحصول على تسهيل ائتماني والتعثر ثم الانسحاب من البلاد علي أمل استخدام الأسهم لشطب الديون“.

وامتنعت الاتصالات عن التعقيب.

وجاء في الوثيقة أن اتصالات نيجيريا عجزت عن سداد 42 بالمئة من القرض وإن الدين المتبقي يبلغ 696 مليون دولار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)