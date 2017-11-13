قاض بريطاني سيصدر حكما بشأن قضية صكوك دانة غاز قريبا

لندن 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال جورج ليجات القاضي بالمحكمة العليا البريطانية اليوم الاثنين إنه لن يؤجل مجددا قضية تتعلق بصكوك مستحقة تبلغ قيمتها نحو 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز الإماراتية وإنه سيصدر حكما في القضية قريبا.

ولم يفصح القاضي عما إذا كان الحكم سيصدر في وقت لاحق اليوم أو في الأيام المقبلة. وتقول دانة إنها ليست بحاجة لسداد الصكوك التي كانت تستحق في نهاية الشهر الماضي نظرا لأن تلك الصكوك لم تعد صالحة بموجب القوانين في الإمارات العربية المتحدة.

وطلبت دانة تأجيل القضية مجددا انتظارا لتطورات الأمور في محكمة إماراتية حيث تم التقدم أيضا بطلبات بشأن القضية. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)