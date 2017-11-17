FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#AE Debt News
17 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 12:11 / بعد يوم واحد

حكم بريطاني لصالح الدائنين في قضية صكوك دانة غاز

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

دبي 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهر حكم قضائي اطلعت رويترز على نسخة منه أن قاضيا بالمحكمة العليا في لندن قضى اليوم الجمعة لصالح الدائنين في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز الإماراتية.

وقال القاضي إن طعون دانة غاز على صحة تعهد الشراء وقابليته للإنفاذ ”لا أساس لها“ معلنا أن التعهد ساري المفعول وقابل للإنفاذ.

تحظى القضية بمتابعة لصيقة من قطاع التمويل الإسلامي العالمي حيث يرى بعض المستثمرين أنها قد ترسي سابقة لمصدري الصكوك الآخرين.

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.