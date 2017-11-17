حكم بريطاني لصالح الدائنين في قضية صكوك دانة غاز

دبي 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهر حكم قضائي اطلعت رويترز على نسخة منه أن قاضيا بالمحكمة العليا في لندن قضى اليوم الجمعة لصالح الدائنين في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز الإماراتية.

وقال القاضي إن طعون دانة غاز على صحة تعهد الشراء وقابليته للإنفاذ ”لا أساس لها“ معلنا أن التعهد ساري المفعول وقابل للإنفاذ.

تحظى القضية بمتابعة لصيقة من قطاع التمويل الإسلامي العالمي حيث يرى بعض المستثمرين أنها قد ترسي سابقة لمصدري الصكوك الآخرين.