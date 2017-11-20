مصادر: أدنوك تجمع 2.25 مليار دولار من قرض لوحدة التوزيع قبل طرحها

من ديفيد باربوشيا وستانلي كارفالو وتوم أرنولد

دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تخطط لجمع قرض بقيمة 2.25 مليار دولار لوحدتها للتوزيع قبل بيع حصة تصل إلى 20 بالمئة فيها من خلال طرح عام أولي.

القرض هو الأحدث في سلسلة من عمليات جمع التمويل التي تنفذها أدنوك المملوكة للدولة والتي تدير تقريبا جميع الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الإمارات العربية المتحدة ويأتي في إطار عملية إصلاح لهيكل رأسمالها.

وقالت أدنوك اليوم الاثنين إنها قد تبيع حصة تصل إلى 20 بالمئة في أدنوك للتوزيع، وحدتها لتوزيع الوقود، في طرح قد تجمع من خلاله ما يصل إلى 2.8 مليار دولار. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)