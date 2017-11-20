مقدمة 1-مصادر: أدنوك تجمع 2.25 مليار دولار من قرض لوحدة التوزيع قبل طرحها

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من ديفيد باربوشيا وستانلي كارفالو وتوم أرنولد

دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تخطط لجمع قرض بقيمة 2.25 مليار دولار لوحدتها للتوزيع قبل بيع حصة تصل إلى 20 بالمئة فيها من خلال طرح عام أولي.

القرض هو الأحدث في سلسلة من عمليات جمع التمويل التي تنفذها أدنوك المملوكة للدولة والتي تدير تقريبا جميع الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الإمارات العربية المتحدة ويأتي في إطار عملية إصلاح لهيكل رأسمالها.

وقالت أدنوك اليوم الاثنين إنها قد تبيع حصة تصل إلى 20 بالمئة في أدنوك للتوزيع، وحدتها لتوزيع الوقود، في طرح قد تجمع من خلاله ما يصل إلى 2.8 مليار دولار.

وأبلغت مصادر رويترز أن محللين يقدرون قيمة الوحدة بما بين 11 و14 مليار دولار.

وقال مصدر قريب من الصفقة إن القرض البالغة قيمته 2.25 مليار دولار، والذي يشمل قرضا محدد المدة بقيمة 1.5 مليار دولار وتسهيلا ائتمانيا دوارا بقيمة 750 مليون دولار، يهدف إلى ”وضع ميزانية ذات هيكل جيد للشركة“.

وبدأت أدنوك مباحثات مع البنوك بشأن القرض وتسهيلات ائتمانية أخرى في وقت سابق من هذا العام.

تأتي الخطة بعدما تلقت أدنوك تعهدات في وقت سابق من الشهر بشأن قرض مجمع قيمته ستة مليارات دولار من مجموعة تضم 13 بنكا وفق ما ذكرته مصادر قريبة من الوضع.

وقال أحد المصادر إن الاتفاق جرى توقيعه الأسبوع الماضي.

وباعت شركة النفط في الآونة الأخيرة أول سندات دين لها في إصدار بثلاثة مليارات دولار لصالح شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (أدكوب) وهي إحدى الوحدات التابعة لها. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)