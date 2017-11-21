أجيليتي: توقيع تسهيل بقيمة 457 مليون دولار لتمويل مشروع بأبوظبي

الكويت 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الثلاثاء إن الشركة المطورة لمشروع ريم مول في أبوظبي، الذي تستثمر فيه وحدة تابعة لأجيليتي، وقعت عقد تسهيلات ائتمانية لمدة سبع سنوات للحصول على 457 مليون دولار لتمويل تطوير المشروع.

تستثمر شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) التابعة لأجيليتي في مشروع ريم مول من خلال وحدتها شركة الأرفاج العقارية.

وأوضحت أجيليتي في بيان للبورصة أن شركة الفروانية للتطوير العقاري، المطورة لمشروع ريم مول، وقعت عقد التمويل مع بنك الخليج وبنك أبوظبي التجاري وبنك نور وبنك ستاندرد تشارترد. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)