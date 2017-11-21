الرئيس التنفيذي: نور بنك سيبتعد عن الإقراض غير المضمون للشركات الصغيرة والمتوسطة

من توم أرنولد وسعيد أزهر

دبي 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لنور بنك في تصريحات لرويترز إن المصرف الذي يتخذ من دبي مقرا سينأى بنفسه عن الإقراض غير المضمون للشركات الصغيرة المتوسطة الحجم بعد زيادة في الديون الرديئة بالقطاع.

وهذا التغيير جزء من خطة تحول يعدها الرئيس التنفيذي جون ايسيفيديس منذ انضمامه للبنك في أبريل نيسان بهدف تعزيز الأرباح.

وقال ايسيفيديس في مقابلة اليوم الثلاثاء “الإقراض غير المضمون للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ليس شيئا سنفعله... القطاع المصرفي برمته كان يقوم بالإقراض غير المضمون للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ولهذا السبب نحن (القطاع) دخلنا في مشاكل.

”نحن لا ندير ظهورنا لذلك القطاع، لكنه بكل تأكيد لن يصير الإقراض غير المقيد الذي كان يحدث قبل عامين في القطاع المصرفي“.

وهبطت أرباح القطاع المصرفي في منطقة الخليج بوجه عام خلال العامين الأخيرين بفعل تراجع النمو الاقتصادي وزيادة القروض الرديئة في انعكاس بعض الشيء لأثر انخفاض أسعار النفط.

وفي الإمارات العربية المتحدة، ظل جزء كبير من القروض للشركات الصغيرة لسنوات على أساس غير مضمون، لكن هذا النشاط بدأ يتعرض لصعوبات في النصف الثاني من عام 2015 بعد موجة من الديون الرديئة المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد وقوة الدولار.

وقفزت مخصصات انخفاض القيمة في نور بنك 122 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وفق أحدث نتائج مالية للبنك.

واتخذت بنوك محلية أخرى بالفعل خطوات لتقليص انكشفاها على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأبلغ البنك العربي المتحد رويترز في يناير كانون الثاني 2016 بأنه بدأ تقليص انكشافه على الأنشطة الصغيرة.

وأبلغت مصادر رويترز في أغسطس آب بأن نور بنك، الذي تملك حكومة دبي 87.8 بالمئة منه، سرح عددا من الموظفين في وقت سابق من هذا العام.

وقال ايسيفيديس إن البنك الذي يحتل المرتبة 12 بين أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول، ليست لديه خطط في الوقت الحالي للمزيد من الخفض في عدد الوظائف وإنه سيستمر في البحث عن سبل لتقليص التكاليف.

أضاف أن البنك يسعى لخفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 40 بالمئة العام الماضي إلى أقل من 35 بالمئة.

وتشمل التغييرات الأخرى تنويع دفتر قروض نور بنك للشركات.

وقال ايسيفيديس ”فيما يتعلق بالقطاعات، نحن بشكل أساسي كيانات مرتبطة بالحكومة ويقودنا (قطاع) العقارات، ومن ثم فإن هذا يتجاوز عمليا كل شيء آخر“.

وفي أنشطة الأفراد، قال إن نور بنك يهدف إلى تحويل تركيزه أكثر صوب الزبائن الموسرين، مضيفا أن المصرف رفع سقف الحد الأدنى الذي يشترطه لرواتب العملاء الذين يسعون للاقتراض.

وأشار إلى أن البنك لديه حصة سوقية نسبتها سبعة بالمئة في سوق الرهن العقاري بدولة الإمارات وهو ما يعطيه ميزة للاستحواذ على حصة سوقية أكبر في السوق الموسرة.

وأردف قائلا ”اصطلاحا، إذا كان لديك منزل فأنت موسر“.

وقال ايسيفيديس إنه استنادا إلى التوقعات الاقتصادية، قد ينمو القطاع المصرفي الإماراتي بأكثر من ستة بالمئة في عام 2018 وإن نور بنك يهدف للنمو ”بسرعة أكبر قليلا من القطاع المصرفي“.

وبلغ ربح البنك في الأشهر الثلاثة المنتهية في آخر يونيو حزيران 79.7 مليون درهم (21.7 مليون دولار) بانخفاض نسبته 76.9 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.