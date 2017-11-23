مصادر: طاقة بأبوظبي تبحث عن قروض بعد رفض الحكومة الموافقة على إصدار سندات

دبي 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تجري محادثات مع بنوك للحصول على تسهيلات قروض بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار لإعادة تمويل دين مستحق السداد بعدما رفضت حكومة أبوظبي الموافقة على بيع سندات كان مخططا له في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسؤول في الشركة في أغسطس آب إن شركة التنقيب عن النفط وتوريد الكهرباء التي تديرها الدولة خططت لإصدار سندات دولية لإعادة تمويل سندات بقيمة 500 مليون دولار مستحقة السداد في أكتوبر تشرين الأول. غير أن إعادة التمويل لم تمض قدما واستخدمت الشركة بدلا من ذلك تسهيل دين متجددا قائما لسداد السندات. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)