مرتب: الإمارات ريت يعتزم لقاء مستثمرين قبل باكورة صكوكه الدولارية

دبي 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك اليوم الاثنين أن الإمارات ريت، وهو صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة مقره دبي، سيعقد لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت حتى الجمعة الأول من ديسمبر كانون الأول قبل إصدار باكورة صكوكه الدولارية لأجل خمس سنوات.

وبحسب عرض تقديمي للشركة، من المتوقع أن يتراوح حجم الإصدار بين 350 مليونا و425 مليون دولار.

وفوضت الشركة، الحاصلة على تصنيف ‭BB+‬ من فيتش، بنك ستاندرد تشارترد ليكون المنسق العالمي الوحيد للصفقة، كما اخترت بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد ووربة بنك كمرتبين ومديرين للدفاتر لترتيب الاجتماعات مع المستثمرين قبل الإصدار المزمع.

ومن المقرر إصدار الصكوك قبل نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير.

وستكون صكوك الإمارات ريت هي أحدث مشاركة من الشركات في أسواق رأس المال المدين الخليجية التي تشهد ثاني عام قياسي لها على التوالي من حيث حجم الإصدار، في وقت تقترض فيه الشركات والجهات السيادية الأموال عالميا للحد من تأثير هبوط أسعار النفط.

وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن إجمالي حجم إصدارات الدين في الخليج بلغ 63.5 مليار دولار العام الماضي وتجاوز 80 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.

ويخطط الإمارات ريت لإصدار الصكوك لتحل بالكامل محل دون قائمة وتطيل جدول سداد ديون الشركة.

وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية إن من المفترض أن تسدد الإمارات ريت نحو 45 مليون دولار من الديون كل عام في السنوات الخمس المقبلة، لكن بعد الصكوك لن تعد هناك حاجة للسداد أو إعادة التمويل ربما حتى عام 2022.

وبلغت قيمة محفظة الإمارات ريت 845 مليون دولار في نهاية سبتمبر أيلول. وتضم المحفظة عقارات مختلفة الاستخدامات ومباني إدارية ومدارس في دبي.