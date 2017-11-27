الأحواض الجافة الإماراتية تحصل على دعم كامل لإعادة هيكلة دين

من ساندرين برادلي

لندن 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن دائني الأحواض الجافة العالمية الإماراتية أعطوا دعمهم بالإجماع لخطة إعادة هيكلة ستشهد سيطرة موانئ دبي العالمية على الأحواض الجافة.

والأحواض الجافة العالمية المتخصصة في بناء السفن وحدة تابعة لموانئ دبي العالمية المتخصصة في إدارة الموانئ والتي تتخذ من الإمارة مقرا.

وقال أحد المصادر إن المنتظر الآن إتمام الاتفاق في يناير كانون الثاني.

وفي الثامن عشر من سبتمبر أيلول وافقت موانئ دبي العالمية على الاستحواذ على الأحواض الجافة العالمية بالكامل مقابل ضخ رأسمال بقيمة 225 مليون دولار.

وبموجب شروط خطة إعادة الهيكلة، تُستخدم السيولة النقدية في سداد المبلغ المتبقي من دين ثانوي بنحو 1.4 مليار دولار عند نحو 23 سنتا في الدولار. وسيعاد تبويب 640 مليون دولار متبقية من دين رئيسي له أولوية السداد كتسهيل جديد بشريحة لأجل ثلاث سنوات وعائد 200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) وأخرى لأجل خمس سنوات بفائدة 250 نقطة أساس فوق ليبور.

وبحلول أكتوبر تشرين الأول، وافق نحو 88 بالمئة من الدائنين على توقيع الاتفاق وجرى إطلاق إجراءات قضائية للبدء في استخدام المرسوم 57 في دبي وبرنامج ترتيب بريطاني في إنجلترا لفرض الخطة على اثنين من المقرضين الرافضين. ووقع الدائنان على الاتفاق ولم تعد الإجراءات القضائية ضرورية.

وقال المصدر ”أما وقد صار لدينا الآن دعم بالإجماع، فستكون الخطوة التالية عدم المضي في المرسوم 57 وعمليات البرنامج البريطاني وبعد ذلك نأمل في استكمال الاتفاق بحلول أوائل يناير“ كانون الثاني.

ولدى نحو 75 بالمئة من الدائنين حصص في الدينين الأساسي والثانوي اللذين حصلت عليهما الشركة في أكتوبر تشرين الأول عام 2000 لتمويل توسع الأحواض الجافة في سنغافورة. وفي ذلك الوقت، كان الدين يضم قرضا بقيمة 1.7 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات وآخر بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.

وبدأت المباحثات بشأن أحدث عملية لإعادة الهيكلة في مارس آذار 2015 بعد إعادة هيكلة سابقة للدين ذاته في 2012 لجأت خلالها الأحواض الجافة إلى المرسوم 57 لإعادة الهيكلة وتمديد آجال استحقاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار. وبعد ذلك، جرى تنفيذ إعادة هيكلة لتسهيل جديد بقيمة 800 مليون دولار كان يستحق في أغسطس آب 2017 وآخر من الشريحة الثانوية بقيمة 1.5 مليار دولار.

ويجري تداول الشريحة الأساسية البالغة قيمتها 800 مليون دولار عند 95.2 سنت للدولار في سوق القروض الأوروبية الثانوية ارتفاعا من 79.75 سنت للدولار في الثاني من يناير كانون الثاني وفقا لبيانات تومسون رويترز.

ويقدم مستشارو إعادة الهيكلة في مويليس المشورة بشأن الاتفاق لمجموعة بنوك مؤسسات تشمل دافيدسون كيمبنر والإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس إي.اس.اس.جي وبنك المشرق.

وتقدم مجموعة سيتي وكليفورد تشانس للخدمات القانونية المشورة للموانئ الجافة.

ولم ترد الأحواض الجافة إلى الآن على طلب للتعليق أُرسل بالبريد الإلكتروني.