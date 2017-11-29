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#AE Debt News
29 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 08:28 / بعد يوم واحد

فينكس جروب بالإمارات تجمع قرضا بقيمة 205 ملايين دولار

صحفيو رويترز

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دبي 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت فينكس جروب للمنتجات الزراعية والغذائية ومقرها دبي في بيان إنها حصلت على قرض قيمته 205 ملايين دولار.

وحصلت الشركة على التمويل من مجموعة تضم سبع مؤسسات يقودها ستاندرد تشارترد في سنغافورة وتشمل بنك أبوظبي الأول وبي.إن.بي باريبا ورابوبنك وبنك آي.سي.آي.سي.آي وبنك شينهان وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

وستستخدم الشركة القرض لتوسيع أنشطتها في تجارة الأرز في الهند وآسيا وأفريقيا.

تأسست فينكس جروب في عام 2000 كشركة لتجارة الأرز في سنغافورة. وذكر بيانها أنها تعمل في 22 دولة وتحقق إيرادات تتجاوز ملياري دولار.

إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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