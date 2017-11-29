فينكس جروب بالإمارات تجمع قرضا بقيمة 205 ملايين دولار

دبي 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت فينكس جروب للمنتجات الزراعية والغذائية ومقرها دبي في بيان إنها حصلت على قرض قيمته 205 ملايين دولار.

وحصلت الشركة على التمويل من مجموعة تضم سبع مؤسسات يقودها ستاندرد تشارترد في سنغافورة وتشمل بنك أبوظبي الأول وبي.إن.بي باريبا ورابوبنك وبنك آي.سي.آي.سي.آي وبنك شينهان وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

وستستخدم الشركة القرض لتوسيع أنشطتها في تجارة الأرز في الهند وآسيا وأفريقيا.

تأسست فينكس جروب في عام 2000 كشركة لتجارة الأرز في سنغافورة. وذكر بيانها أنها تعمل في 22 دولة وتحقق إيرادات تتجاوز ملياري دولار.