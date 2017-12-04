جيمس للتعليم في دبي تقول إنها دبرت قرضا بقيمة 1.25 مليار دولار

دبي 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت جيمس للتعليم التي مقرها دبي اليوم الاثنين إنها دبرت قرضا بقيمة 1.25 مليار دولار لإعادة تمويل ديون قائمة ولدعم النمو في المستقبل.

وقالت الشركة الخاصة التي تحظى بدعم من فجر كابيتال في دبي وصندوق الاستثمار الحكومي البحريني ممتلكات وشركة الاستثمار المباشر بلاكستون في بيان إنها سحبت 900 مليون دولار من القرض البالغة مدته سبع سنوات.

وقالت الشركة إن مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط وبنك المشرق ونور بنك قد اضطلعوا بدور متعهد التغطية في القرض الذي حصل على الدعم من مجموعة أكبر من المستثمرين في المنطقة والعالم دون أن تذكر تفاصيل.

وقالت جيمس إن القرض الجديد يتضمن تسهيلا ائتمانيا متجددا بقيمة 250 مليون دولار مدته خمس سنوات.

كانت مصادر قالت لرويترز في أكتوبر تشرين الأول إن جيمس تعتزم جمع القرض لتبسيط هيكل الشركة قبل القيام بطرح عام أولي لأسهمها في لندن.

وقالت الشركة اليوم إن مساهميها ”يبحثون إمكانية طرح أوراق مالية في الشركة“ لكن لم يُتخذ قرار بالمضي قدما في ذلك.

وبلغ صافي ديون جيمس 742 مليون دولار بنهاية أغسطس آب قبل أن تجمع القرض البالغ 1.25 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها حققت إيرادات بقيمة 926.2 مليون دولار في فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 أغسطس آب بزيادة نحو 17 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام وذلك بفضل نمو أعداد الدارسين وزيادة الرسوم.