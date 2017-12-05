الإمارات ريت يحدد السعر المبدئي لصكوك دولارية لأجل 5 سنوات

دبي 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك للإمارات ريت اليوم الثلاثاء أن صندوق الاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة، ومقره دبي، حدد السعر الاسترشادي المبدئي لباكورة صكوكه الدولارية في النطاق الأدنى إلى المتوسط للخمسة بالمئة.

وتقول الوثيقة إن من المتوقع أن يكون الإصدار بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

ومن المقرر تسعير السندات في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن تحصل على التصنيف ‭‭BB+‬‬ من وكالة فيتش.