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#AE Debt News
5 كانون الأول ديسمبر 2017 / 08:57 / منذ يوم واحد

الإمارات ريت يحدد السعر المبدئي لصكوك دولارية لأجل 5 سنوات

صحفيو رويترز

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دبي 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك للإمارات ريت اليوم الثلاثاء أن صندوق الاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة، ومقره دبي، حدد السعر الاسترشادي المبدئي لباكورة صكوكه الدولارية في النطاق الأدنى إلى المتوسط للخمسة بالمئة.

وتقول الوثيقة إن من المتوقع أن يكون الإصدار بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

ومن المقرر تسعير السندات في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن تحصل على التصنيف ‭‭BB+‬‬ من وكالة فيتش.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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