مرتب: الإمارات ريت يحدد السعر الاسترشادي النهائي لصكوك دولارية

دبي 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك للإمارات ريت اليوم الثلاثاء إن صندوق الاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة، ومقره دبي، حدد السعر الاسترشادي النهائي لباكورة صكوكه الدولارية عند 5.25 بالمئة، حيث من المتوقع تسعير الصكوك في نطاق 12.5 نقطة أساس أعلى أو أقل من هذا المستوى.

وتحدد السعر الاسترشادي المبدئي، الذي أُعلن في وقت سابق اليوم، في النطاق الأدنى إلى المتوسط للخمسة بالمئة.

وزاد حجم دفتر أوامر الاكتتاب، الذي كان من المتوقع أن يتجاوز 350 مليون دولار، إلى نحو 850 مليون دولار بحسب الوثيقة. ومن المقرر تسعير السندات الإسلامية في وقت لاحق اليوم.