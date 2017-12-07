مصادر: إعمار العقارية ودبي للعقارات تجريان محادثات مع بنوك بشأن تمويل بقرض

من ديفيد باربوشيا

دبي 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن إعمار العقارية في دبي تجري مباحثات مع بنوك للحصول على تسهيلات قرض بالشراكة مع دبي للعقارات وهي شركة تطوير عقاري أخرى كبيرة.

وتجرى المباحثات على أساس ثنائي مع بنوك منفردة من أجل حزمة تمويل قد تبلغ نحو أربعة مليارات درهم (1.01 مليار دولار) وفقا لأحد المصادر.

وسيدعم التمويل مشاريع من بينها مركز تسوق وبرج، في الوقت الذي تشرع فيه إعمار في مشاريع تطوير جديدة على الرغم من تباطؤ أسعار العقارات في دبي. وفي الشهر الماضي باعت إعمار العقارية، المشيدة لأطول برج في العالم، حصة تبلغ 20 بالمئة من وحدتها إعمار للتطوير في طرح عام أولي جمع 1.31 مليار دولار.

وامتنعت إعمار عن التعقيب بينما لم ترد دبي للعقارات، وهي وحدة تابعة لدبي القابضة ذراع الاستثمار لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على طلب للتعليق. ومن المنتظر أن تجمع إعمار القرض عبر شركة ذات غرض خاص مع دبي للعقارات.