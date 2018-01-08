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#AE Debt News
8 كانون الثاني يناير 2018 / 06:28 / بعد يومين

ملخص-دريك آند سكل دبي تستكمل إعادة هيكلة ديونها المصرفية العامة

صحفيو رويترز

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8 يناير كانون الثاني (رويترز) - دريك آند سكل انترناشيونال:

* تستكمل إعادة هيكلة ديونها المصرفية العامة في الإمارات العربية المتحدة وتحصل على خطوط ائتمانية جديدة وتسهيلات بنكية تشمل رأس المال العامل لدعم محفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ والجديدة.

* في الربع الأخير من 2017 توصلت الشركة إلى عقد اتفاق مع تسعة بنوك إقليمية ومحلية لإعادة هيكلة وتمويل 566 مليون درهم تعادل 56 بالمئة من إجمالي ديون الشركة المصرفية العامة البالغة 1.07 مليار درهم كما في 30 سبتمبر أيلول 2017.

* تقرر تمديد مدة وتاريخ استحقاق الديون العامة لشركة البالغة 566 مليون درهم مع إعادة جدولة تاريخ السداد إلى ثلاث سنوات.

* الشركة تقول إنه تحدد تاريخ استحقاق الجزء الباقي من الديون المصرفية العامة للشركة والبالغ 440 مليون درهم على شكل صكوك في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

* تقول إنها ستبدأ مفاوضات مع حاملي الصكوك بشأن إعادة تمويل هذه الشريحة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2018.

* وصل إجمالي الديون المصرفية للمجموعة 2.92 مليار درهم في 30 سبتمبر أيلول 2017 علما بأن الديون المصرفية العامة للشركة وديون المشاريع تشكل 34 بالمئة و66 بالمئة من إجمالي الديون المصرفية على الترتيب.

* الأولويات الاستراتيجية المقبلة للشركة تشمل خطة إعادة هيكلة وتمويل ديون مشاريعها مع التركيز على جزء من ديون المشاريع الممولة بقيمة تقارب المليار درهم في السعودية.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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