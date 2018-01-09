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#AE Debt News
9 كانون الثاني يناير 2018 / 09:01 / منذ يوم واحد

مصادر: أبوظبي التجاري يصدر سندات فورموزا بقيمة 540 مليون دولار

صحفيو رويترز

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دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر لرويترز اليوم الثلاثاء إن بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنك من حيث الأصول في الإمارة، جمع 540 مليون دولار من بيع سندات فورموزا.

كان أبوظبي التجاري من أنشط البنوك الخليجية في سوق سندات فورموزا خلال السنة الأخيرة. ويبيع المصدرون الأجانب سندات فورموزا في تايوان، وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

وأوضحت المصادر أن عملية بيع السندات، التي تمت تسويتها الأسبوع الماضي، كانت لمستثمرين من المؤسسات، وتولى باركليز ترتيب الصفقة.

ولم يرد البنك على طلب من رويترز للتعليق.

وفي يوليو تموز جمع بنك أبوظبي التجاري 320 مليون دولار من بيع سندات فورموزا لأجل خمس سنوات بالإضافة إلى إصدارين آخرين في وقت سابق من 2017 بقيمة 230 مليون دولار و750 مليون دولار.

وجمع البنك 400 مليون دولار استرالي (313.5 مليون دولار) من إصدار لسندات كنغر على ثلاث شرائح. وسندات الكنغر يبيعها مقترضون غير استراليين في السوق الاسترالية وتكون مقومة بالدولار الاسترالي.

(الدولار الأمريكي = 1.2760 دولار استرالي)

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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