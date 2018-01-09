أدنوك الإماراتية تخطط للحصول على قرض مجمع بقيمة 3 مليارات دولار

من ديفيد باربوشيا

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدر مطلع إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تخطط للحصول على قرض مجمع بقيمة ثلاثة مليارات دولار بالمشاركة مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية وبنك التعاون الدولي الياباني.

وسيكون القرض هو الأحدث بين عدد من الممارسات التمويلية الكبيرة التي نفذتها شركة النفط العملاقة على مدى الأشهر القليلة الماضية.

واختارت أدنوك اتش.اس.بي.سي وميزوهو وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية لترتيب التسهيل المتوقع أن يبلغ أجله خمس سنوات، وفقا للمصدر.

وسيكون القرض هو خامس تسهيل تحصل عليه شركة النفط بالمشاركة مع بنك التعاون الدولي الياباني بعدما جمعت مبالغ مماثلة في 2007 و2010 و2013 و2016.

وتهدف هذه القروض إلى مساعدة الشركات اليابانية على تأمين إمدادات النفط من أبوظبي، إذ تستخدم الحصيلة بصفة عامة كدفعة مقدمة لأدنوك مقابل مبيعات الخام إلى شركات نفط يابانية.

ولجأت أدنوك بكثافة لأسواق رأس المال المدين، من خلال قرض مجمع ضخم قيمته ستة مليارات دولار وسندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أصدرتها وحدة تابعة لها.

وجمعت الشركة أيضا 851 مليون دولار من طرح عام أولي لأسهم في وحدتها أدنوك للتوزيع بالمعنية بتجزئة الوقود، والتي طرحت للتداول العام في ديسمبر كانون الأول.