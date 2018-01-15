مصادر: أبوظبي الأول يصدر سندات فورموزا بقيمة 610 ملايين دولار

من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، أصدر سندات فورموزا قيمتها 610 ملايين دولار.

تباع سندات فورموزا في تايوان من قبل مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات بخلاف الدولار التايواني.

وقال أحد المصادر إن أبوظبي الأول قام بتسعير الطرح الأسبوع الماضي.

ولم يرد البنك حتى الآن على طلب للتعقيب.

وتجمع بنوك أخرى في منطقة الخليج تمويلات من سوق سندات فورموزا نظرا لانخفاض تكلفة إصدار هذا النوع من أدوات الدين.

كان بنك قطر الوطني، أكبر بنوك منطقة الخليج، قال الأسبوع الماضي إنه استكمل إصدار سندات فورموزا بقيمة 720 مليون دولار وأجل استحقاق 30 عاما قابلة للاستدعاء كل خمس سنوات.