مقدمة 2-بنك أبوظبي الأول يصدر سندات فورموزا بقيمة 610 ملايين دولار

(لإضافة بيان من البنك)

من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، اليوم الاثنين إنه أصدر سندات فورموزا قيمتها 610 ملايين دولار ليؤكد تقريرا نشرته رويترز في وقت سابق.

تباع سندات فورموزا في تايوان من قبل مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات بخلاف الدولار التايواني.

وقال مصدر إن أبوظبي الأول قام بتسعير الطرح الأسبوع الماضي.

وقال البنك في بيان إن الإصدار لأجل 30 سنة وقابل للاستدعاء - بمعنى إمكانية سداده من قبل المُصدر - كل خمس سنوات مضيفا أن الطرح سيجري تسويته في 22 يناير كانون الثاني.

وتجمع بنوك أخرى في منطقة الخليج تمويلات من سوق سندات فورموزا في الآونة الأخيرة نظرا لانخفاض تكلفة إصدار هذا النوع من أدوات الدين.

كان بنك قطر الوطني، أكبر بنوك منطقة الخليج، قال الأسبوع الماضي إنه استكمل إصدار سندات فورموزا بقيمة 720 مليون دولار وأجل استحقاق 30 عاما قابلة للاستدعاء كل خمس سنوات.

كانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول، باع في الآونة الأخيرة سندات فورموزا بقيمة 540 مليون دولار.

نشأ بنك أبوظبي الأول العام الماضي عن اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

كان بنك أبوظبي الوطني أصدر سندات فورموزا في السابق بما في ذلك سندات بقيمة 885 مليون دولار لأجل 30 عاما في يناير كانون الثاني من العام الماضي، وسندات فورموزا عامة بقيمة 696 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول 2016، وهي أول سندات فورموزا لأجل 30 عاما تصدر من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتقول مصادر إن من المتوقع أن تدخل بنوك أخرى في منطقة الخليج سوق فورموزا خلال الأسابيع المقبلة.