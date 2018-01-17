مقدمة 1-مصادر: الإمارات دبي الوطني يفوض ستاندرد تشارترد في إصدار محتمل لسندات فورموزا

(لإضافة تفاصيل)

من توم أرنولد وديفيد باربوشيا

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، عين ستاندرد تشارترد وبنوكا أخرى لترتيب إصدار محتمل لسندات فورموزا.

ويبيع المصدرون الأجانب سندات فورموزا في تايوان وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

وسيكون الإصدار المحتمل أول بيع عام لسندات فورموزا من بنك الإمارات دبي الوطني.

وامتنع بنك الإمارات دبي الوطني عن التعقيب.

وإذا مضى الإصدار قدما، فإن سندات فورموزا التي سيطرحها بنك الإمارات دبي الوطني ستكون الأحدث في سلسلة من صفقات الدين المماثلة التي نفذتها بنوك خليجية أخرى خلال الأسابيع القليلة السابقة، إذ جذبها انخفاض تكلفة الإصدار في سوق سندات فورموزا إلى هذا النوع من أدوات الدين.

كانت بنوك أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري وقطر الوطني أصدرت سندات فورموزا بقيمة 610 ملايين دولار و540 مليون دولار و720 مليون دولار هذا العام.

وقالت ثلاثة مصادر إن بنك الإمارات دبي الوطني، الذي تملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة أغلبية فيه، قد يسعر الطرح في الأيام القليلة القادمة.

وقال أحد المصادر إن القرار بشأن حجم السندات لم يتخذ لكن من المرجح أن يكون في نطاق 400 مليون دولار.

وحقق بنك الإمارات دبي الوطني زيادة بنسبة 17 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام السابق هذا الأسبوع بدعم من نمو القروض وزيادات أسعار الفائدة وارتفاع المبيعات.