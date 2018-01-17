حصري-مصادر: أسابيع من المحادثات تفشل في حل نزاع حول صكوك دانة غاز

من ديفيد باربوشيا

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر لرويترز إن محادثات استمرت أسابيع بين شركة الطاقة الإمارتية دانة غاز وبعض الحائزين المحليين لصكوك متنازع عليها بقيمة 700 مليون دولار فشلت في التوصل إلى إتفاق، وهو ما يجعل المعركة القانونية الممتدة منذ فترة طويلة هي الخيار الوحيد المتاح في الوقت الحالي.

وفي العام الماضي، رفضت دانة غاز سداد استحقاقات الصكوك التي حان أجلها، قائلة إنها لم تعد صالحة بموجب قانون دولة الإمارات بسبب تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي على مدى السنوات الماضية.

وأحدث ذلك صدمة في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم، مع قلق بعض المستثمرين من أن خطوة دانة غاز قد تضع سابقة لمصدرين آخرين للصكوك الذين قد يرفضون سداد التزاماتهم على خلفية مبررات دينية.

واقترحت دانة في يونيو حزيران من العام الماضي مبادلة صكوكها التي في حوزة مستثمرين دوليين مثل بلاك روك ومستثمرين إماراتيين، بصكوك جديدة، لكن الدائنين رفضوا ذلك المقترح قائلين إن الشروط غير ملائمة.

ووصلت القضية إلى محاكم إماراتية وبريطانية. ولا تزال الإجراءات القانونية في كلتا الدولتين مستمرة، لكن محكمة بريطانية أصدرت حكما في نوفمبر تشرين الثاني لصالح دائني دانة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية أجرت شركة هوليهان لوكي الأمريكية، وهي المستشار المالي لدانة غاز في النزاع، محادثات مع بعض دائني دانة الإماراتيين سعيا للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة، بحسب ما قالته مصادر مطلعة.

ومن بين الدائنين الإماراتيين الذين مثلتهم أرقام كابيتال ومقرها دبي، الصكوك الوطنية وهي شركة استثمار متخصصة في المنتجات المالية الإسلامية، مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات ذراع الاستثمار لحكومة الإمارة.

ولم ترد الصكوك الوطنية على طلب للتعقيب. وامتنعت دانة غاز وأيضا لجنة تمثل حائزي دوليين كبار للصكوك عن التعليق.