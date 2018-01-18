مصادر: بنك دبي الإسلامي بصدد إصدار صكوك دولارية

من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يصدر بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع المقبل سندات إسلامية مقومة بالدولار الأمريكي في المنطقة قيمتها 750 مليون دولار.

عين البنك مجموعة من البنوك تشمل اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار المزمع. كان البنك كشف هذا الأسبوع عن زيادة 26 بالمئة في صافي الربح في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك عدنان شلوان قال خلال مؤتمر بالهاتف لمناقشة نتائج أعمال البنك في الربع الأخير أمس الأربعاء إن بنك دبي الإسلامي يدرس خيارات لزيادة رأس المال في 2018 بما في ذلك إصدار حقوق وسندات إسلامية.

وامتنعت متحدثة باسم البنك عن التعليق على خطة إصدار الصكوك.