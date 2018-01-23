مركزي الإمارات: نمو طفيف للطلب على قروض الشركات في الربع/4

دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهر مسح أجراه مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء زيادة طفيفة للطلب على قروض الشركات في الإمارات بالربع الأخير من العام الماضي وذلك بفضل الطلب القوي في دبي في حين استقر الطلب الإجمالي على القروض الشخصية.

وسجل مؤشر صافي إقراض الشركات - محسوبا على أساس النسبة المرجحة للمستجيبين الذين أفادوا بزيادة الطلب على القروض مخصوما منها من أفادوا بتراجع الطلب - زائد 7.3 في الربع الأخير ارتفاعا من زائد 6.3 في الربع السابق.

وأشار أكثر من 30 بالمئة من المستجيبين إلى تشديد متوسط لمعايير الائتمان في الربع الرابع في حين قال نحو 60 بالمئة إنه لم يحدث تغيير. ويتوقع المستجيبون أن يرتفع مؤشر صافي إقراض الشركات إلى زائد 17.6 في الربع الحالي.