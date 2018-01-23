FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#AE Debt News
January 23, 2018 / 6:20 AM / a day ago

مركزي الإمارات: نمو طفيف للطلب على قروض الشركات في الربع/4

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهر مسح أجراه مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء زيادة طفيفة للطلب على قروض الشركات في الإمارات بالربع الأخير من العام الماضي وذلك بفضل الطلب القوي في دبي في حين استقر الطلب الإجمالي على القروض الشخصية.

وسجل مؤشر صافي إقراض الشركات - محسوبا على أساس النسبة المرجحة للمستجيبين الذين أفادوا بزيادة الطلب على القروض مخصوما منها من أفادوا بتراجع الطلب - زائد 7.3 في الربع الأخير ارتفاعا من زائد 6.3 في الربع السابق.

وأشار أكثر من 30 بالمئة من المستجيبين إلى تشديد متوسط لمعايير الائتمان في الربع الرابع في حين قال نحو 60 بالمئة إنه لم يحدث تغيير. ويتوقع المستجيبون أن يرتفع مؤشر صافي إقراض الشركات إلى زائد 17.6 في الربع الحالي.

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2018 Reuters. All Rights Reserved.