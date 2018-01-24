بنك الإمارات دبي الوطني يصدر سندات فورموزا بقيمة 285 مليون دولار

دبي 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، قام اليوم الثلاثاء بتسعير سندات فورموزا قيمتها 285 مليون دولار.

وزاد إقبال بنوك منطقة الخليج على سندات فورموزا خلال الأسابيع القليلة الأخيرة بسبب انخفاض تكلفة الإصدار الذي تضمنه البنوك لأجل خمس سنوات. وسندات فورموزا يبيعها مصدرون أجانب في تايوان بعملات غير الدولار التايواني.

وقبل إصدار بنك الإمارات دبي الوطني، أصدرت بنوك كبيرة مثل بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك قطر الوطني سندات فورموزا بقيمة 610 ملايين و540 مليونا و720 مليون دولار هذا العام.

وتولى بنك كاثاي يونايتد وكريدي أجريكول وستاندرد تشارترد ترتيب إصدار سندات بنك الإمارات دبي الوطني. ويبلغ أجل السندات 30 سنة وهي قابلة للاستدعاء، أي يمكن للمصدر سدادها، كل خمس سنوات.

وأظهرت نتائج أعمال بنك الإمارات دبي الوطني الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 17 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من 2017، بدعم من نمو القروض وزيادة أسعار الفائدة وارتفاع المبيعات.