الإمارات دبي الوطني يفوض بنوكا لإصدار سندات بالدولار السنغافوري

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات اليوم الثلاثاء أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في دبي، فوض بنوكا لترتيب لقاءات مع مستثمرين في سنغافورة قبيل إصدار السندات المحتمل المقوم بالدولار السنغافوري.

وجرى تعيين بنوك دي.بي.إس والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار المحتمل.

وستجرى الاجتماعات في الأول من فبراير شباط وسيتبعها إصدار سندات بآجال استحقاق تتراوح بين القصيرة والمتوسطة وفق ما تمليه ظروف السوق. (تغطية صحفية ديفيد باربوشيا - إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)