بنك الإمارات دبي الوطني يطرح سندات كنغر

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك إمارة دبي، أن البنك يصدر سندات مقومة بالدولار الاسترالي في إطار برنامج يطلق عليه اسم برنامج كنغر بقيمة 1.5 مليار دولار استرالي (1.21 مليار دولار).

وتتولى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية ونومورا والإمارات دبي الوطني كابيتال ترتيب الإصدار.

وقبل تدشين السندات مباشرة، تجاوز دفتر طلبات الاكتتاب 200 مليون دولار استرالي.

ومن المتوقع أن يتم تسعير السندات، ذات العائد الاسترشادي السنوي 4.75 في المئة، في الأول من فبراير شباط أو قبل ذلك.

(الدولار = 1.2372 دولار استرالي)