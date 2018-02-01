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#AE Debt News
February 1, 2018 / 6:55 AM / a day ago تم التحديث قبل

الإمارات دبي الوطني يصدر سندات كنغر بقيمة 450 مليون دولار أسترالي

صحفيو رويترز

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دبي أول فبراير شباط (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك إمارة دبي، اليوم الخميس أن البنك قام بتسعير السندات البالغة قيمتها 450 مليون دولار أسترالي (362.03 مليون دولار أمريكي) لأجل عشر سنوات.

يأتي إصدار السندات في إطار برنامج يطلق عليه اسم برنامج سندات كنغر قيمته 1.5 مليار أسترالي.

وترتب مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية ونومورا والإمارات دبي الوطني كابيتال الإصدار الذي يحمل كوبونا نسبته 4.75 في المئة.

وهذا الطرح هو الأحدث بين عدد من إصدارات الدين التي نفذها البنك في أسواق بديلة. وانتهى البنك في الآونة الأخيرة من إصدار سندات فورموزا، وهي سندات يبيعها مصدرون أجانب في تايوان بعملات غير الدولار التايواني، ويخطط لإصدار جديد مقوم بالدولار السنغافوري.

(الدولار الأمريكي = 1.2430 دولار أسترالي)

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

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