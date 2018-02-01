مصادر: أبوظبي الأول يفوض بنوكا لإصدار صكوك دولارية

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، فوض بنوكا لترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار.

وسيعقد البنك لقاءات مع مستثمرين في الخامس من فبراير شباط في لندن قبل الإصدار المزمع للسندات الإسلامية.

وذكرت المصادر أن سيتي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد ستتولى ترتيب إصدار الصكوك البالغ أجلها خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يكون الإصدار بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

ولم يرد بنك أبوظبي الأول حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقال أحد المصادر إن البنك، الذي تأسس نتيجة اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، يطرق باب سوق الصكوك لتنويع مصادر تمويله.

وسيأتي الإصدار المزمع في إطار برنامج صكوك بنك أبوظبي الأول البالغة قيمته 2.5 مليار دولار.