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#AE Debt News
February 1, 2018 / 11:35 AM / 19 hours ago تم التحديث قبل

مصادر: مجموعة الجابر الإماراتية تقترب من إعادة هيكلة ديون بقيمة 1.6 مليار دولار

صحفيو رويترز

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من توم أرنولد وسعيد أزهر

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - قال مصدر بشركة الجابر الإماراتية ومصادر أخرى مطلعة اليوم الخميس إن المجموعة ومقرها أبوظبي تتوقع إبرام اتفاق على إعادة هيكلة ديون قيمتها نحو 5.75 مليار درهم (1.6 مليار دولار) هذا الشهر.

وقال المصدر بالشركة لرويترز إنه على الرغم من أن المجموعة، التي أسستها عائلة الجابر في 1970، تواجه صعوبات منذ تباطؤ نشاط البناء في الإمارات العربية المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية فإن توقعاتها إيجابية لعام 2018 فصاعدا.

وتلقت توقعات الشركة دعما من فوز متوقع بمشروعات بناء جديدة في أبوظبي ودبي.

(الدولار = 3.6718 درهم إماراتي)

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

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