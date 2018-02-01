مقدمة 1-مصادر: مجموعة الجابر الإماراتية تقترب من إعادة هيكلة ديون بقيمة 1.6 مليار دولار

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من توم أرنولد وسعيد أزهر

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - قال مصدر بشركة الجابر الإماراتية ومصادر أخرى مطلعة اليوم الخميس إن المجموعة ومقرها أبوظبي تتوقع إبرام اتفاق على إعادة هيكلة ديون قيمتها نحو 5.75 مليار درهم (1.6 مليار دولار) هذا الشهر.

وقال المصدر بالشركة لرويترز إنه على الرغم من أن المجموعة، التي أسستها عائلة الجابر في 1970، تواجه صعوبات منذ تباطؤ نشاط البناء في الإمارات العربية المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية فإن توقعاتها إيجابية لعام 2018 فصاعدا.

وتلقت توقعات الشركة دعما من فوز متوقع بمشروعات بناء جديدة في أبوظبي ودبي.

وقال المصدر ”انتهينا من جميع البنود التجارية للاتفاق الجديد ونوشك على التوقيع مع جميع البنوك كي نحصل على موافقة بنسبة مئة بالمئة في وقت وشيك“، مضيفا أن 97.5 بالمئة من الدائنين وافقوا حتى الآن.

وقالت مصادر مطلعة إن معظم ديون الجابر مستحقة لبنوك محلية ودولية، وإن كانت مجموعة الدائنين تضم بعض صناديق التحوط ومؤسسات أخرى مالية غير مصرفية.

ومنذ استكملت إعادة هيكلة ديون بقيمة 4.5 مليار دولار في يونيو حزيران 2014، اتخذت الجابر، المعروفة بأنها متخصصة في المقاولات لكنها تعمل بقطاعات أخرى، خطوات لبيع أصول غير أساسية بما في ذلك حصة قدرها 80 بالمئة في المشروع المشترك أليك إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية العام الماضي.

وقالت المصادر إن عمليات البيع هذه ساعدت في خفض الدين الذي دعمته أيضا زيادة الإيرادات.

وأضافت أنه بموجب الخطة الجديدة، سيجري تمديد أجل الدين سبع سنوات إلى 30 سبتمبر أيلول 2024 مع إلزام الشركة بالاستمرار في خفضه عبر سداد مدفوعات ربع سنوية وبيع مزيد من الأصول.

وقال المصدر بالشركة إن الخطة تتضمن أيضا خفض الفائدة على الدين ووقف الفوائد المستحقة التي تُدفع بوسائل بخلاف النقد، فيما سيتم تقليص المدفوعات الفصلية المتعلقة بإطفاء الدين اعتبارا من مارس آذار 2019.

بدأت مشكلات مجموعة الجابر في منتصف العقد الأول من القرن الحالي حين اقترضت لتمويل مساعيها للتوسع خارج نشاطها الأساسي في قطاع البناء.

ودفع عبء الديون وتباطؤ السوق المحلية الشركة لبدء محادثات مع الدائنين في 2011. لكن إعادة الهيكلة في 2014 لم تخفف مصاعب الشركة التي تخلفت عن سداد ديون في مارس آذار 2016.