مصادر: داماك دبي في محادثات مع بنوك بشأن إصدار صكوك دولارية محتمل

من ديفيد باربوشيا

دبي 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن داماك العقارية، ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في دبي، تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار.

وأضافت المصادر أن المناقشات المتعلقة بإصدار جديد مازالت في مرحلة مبكرة، وطلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات ليست معلنة.

وقال متحدث باسم داماك ”نجري محادثات بشكل مستمر مع كيانات عديدة بشأن إمكانيات وخيارات التمويل. نبقي دائما جميع الخيارات مفتوحة. عندما نتخذ قرارات تمويلية فإننا نعلن عنها بشكل ملائم“.

وداماك شريك في مشاريع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتدير نادي الجولف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يحمل علامة ترامب. ومن المتوقع افتتاح نادي جولف ترامب العالمي دبي، ثاني مشروع جولف تخططه داماك، بنهاية 2018.

وفي أغسطس آب الماضي، قال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك ومؤسسها لرويترز إن الشركة تتوقع أن تصل حجوزات المبيعات إلى سبعة مليارات درهم (1.91 مليار دولار) في 2017. وأضاف أن داماك تستكشف فرصا لمشروعات جديدة في كندا وفي أنحاء من أوروبا.

وأصدرت داماك، الحاصلة على تصنيف ‭‭BB‬‬ من ستاندرد اند بورز، صكوكا من قبل. وفي أوائل العام الماضي، باعت صكوكا قيمتها 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات في إصدار رتبه بنك أوف أمريكا ميريل لينش والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي وفي.تي.بي كابيتال.

وقبل بيع الصكوك بوقت قصير، أعادت داماك شراء ما قيمته 198 مليون دولار من صكوك قائمة قيمتها 650 مليون دولار تستحق في 2019.