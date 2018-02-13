مصحح-مقدمة 1-دائنو دانة غاز يرفضون مقترحا جديدا لإعادة هيكلة صكوك

(لتصحيح كلمة ”الأسهم“ في الفقرة الثالثة من نهاية الخبر إلى ”الصكوك“)

من ديفيد باربوشيا

دبي 13 فبراير شباط (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن دائني منتج الطاقة الإماراتي دانة غاز رفضوا مقترحا جديدا من الشركة لإعادة هيكلة سنداتها الإسلامية البالغة قيمتها 700 مليون دولار وإنهم ينتظرون شروطا محسنة.

كانت دانة رفضت سداد قيمة صكوكها عندما حل أجلها العام الماضي بدعوى أنها لم تعد موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية نظرا لتغييرات في ممارسة التمويل الإسلامي.

وفي حين تتواصل الدعاوى القضائية بين الشركة ودائنيها أمام المحاكم في بريطانيا والإمارات فإن محادثات التوصل إلى تسوية خارج ساحات القضاء لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.

وقال أحد المصدرين إن الشركة قدمت أحدث مقترح إعادة هيكلة لحملة الصكوك قبل نحو أسبوعين لكنه طلب عدم نشر اسمه نظرا للحساسيات التجارية.

ولم ترد دانة ولا لجنة ممثلة للدائنين على طلبات للتعقيب.

وقال المصدران إن الشركة عرضت سداد عشرة بالمئة من قيمة الصكوك نقدا وتمديد التسعين بالمئة الباقية على مدى أربع سنوات بمعدل ربح سنوي أربعة بالمئة. وعرضت الشركة أيضا إعادة شراء ما يصل إلى نصف السندات بخصم 15 بالمئة.

ورفضت لجنة ممثلة للدائنين يقدم لها بنك موليس الاستشارات عرض دانة غاز. وقال المصدرين إن الدائنين سيكونون مستعدين لقبول عرض استبدال الصكوك بأدوات جديدة ولكن بشروط أفضل. كما يريدون أن تعيد دانة شراء السندات بنفس السعر.

ومن النقاط الشائكة الأخرى اقتراح سداد نسبة عشرة بالمئة نقدا إذ يريد الدائنون نسبة أعلى بحسب المصدرين. كما طلب الدائنون خطة لإطفاء الدين وبندا في الأدوات الجديدة يسمح برفع الفائدة إذا لم يتم سداد قيمة السندات.

وطلب حملة الصكوك من هوليهان لوكي، المستشار المالي لدانة، التقدم باقتراح جديد.

وفي أول فبراير شباط، رفض قاض بريطاني محاولة من دانة لإلغاء قرار سابق قضى بأن تعهد شراء الصكوك ساري المفعول وواجب النفاذ.

وقال المصدران إن قرارا من محكمة بريطانية يمنع الدائنين من إنفاذ المطالبات قد يلغى بنهاية مارس آذار، لذا من الممكن التوصل لتسوية خارج المحكمة قبل ذلك التاريخ.